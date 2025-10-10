Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte wollen in Biergarten einbrechen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Durch einen versuchten Einbruch verursachten Kriminelle einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (5.10.) etwa 22.00 Uhr und Donnerstagmittag (9.10.) etwa 12.00 Uhr näherten sich die bislang unbekannten Täter einer Holztür des Biergartens am Marktplatz. Hier versuchten sie mehrfach, gewaltsam ins Innere zu gelangen, beschädigten jedoch nur das Holz der Tür, bevor sie unbemerkt flüchteten.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Marktplatzes aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell