PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte wollen in Biergarten einbrechen
Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Durch einen versuchten Einbruch verursachten Kriminelle einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (5.10.) etwa 22.00 Uhr und Donnerstagmittag (9.10.) etwa 12.00 Uhr näherten sich die bislang unbekannten Täter einer Holztür des Biergartens am Marktplatz. Hier versuchten sie mehrfach, gewaltsam ins Innere zu gelangen, beschädigten jedoch nur das Holz der Tür, bevor sie unbemerkt flüchteten.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Marktplatzes aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 06:07

    POL-DADI: Wiebelsbach, B45 - Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

    Wiebelsbach, B45 (ots) - Am frühen Freitagmorgen (10.10.) kam es gegen 4:00 Uhr auf der Bundesstraße 45 im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 111 bei Wiebelsbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter die K111 aus Richtung Wiebelsbach kommend und ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 15:39

    POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Kindergarten beschädigt / Wer hat etwas bemerkt?

    Darmstadt/Eberstadt (ots) - Unbekannte beschädigten einen Kindergarten in der Stresemannstraße und verursachten einen geschätzten Schaden von 2.000 Euro. Zwischen Mittwochnachmittag (8.10.) etwa 15.40 Uhr und Donnerstagmorgen (9.10.) etwa 7.15 Uhr machten sich die Kriminellen sowohl an mehreren Fenstern, als auch der Eingangstür zu schaffen, wodurch mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren