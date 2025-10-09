Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Kindergarten beschädigt

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt/Eberstadt (ots)

Unbekannte beschädigten einen Kindergarten in der Stresemannstraße und verursachten einen geschätzten Schaden von 2.000 Euro. Zwischen Mittwochnachmittag (8.10.) etwa 15.40 Uhr und Donnerstagmorgen (9.10.) etwa 7.15 Uhr machten sich die Kriminellen sowohl an mehreren Fenstern, als auch der Eingangstür zu schaffen, wodurch mehrere Beschädigungen entstanden. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Kindergartens bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

