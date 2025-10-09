Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Kranichstein: Kind am Arm gepackt

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Darmstadt/Kranichstein (ots)

Nach einem Vorfall vom 27.9.2025, bei dem ein kleines Kind am Arm gezogen wurde, sucht die Kriminalpolizei nun nach einem Zeugen.

In der Siemensstraße sprach ein 24-Jähriger gegen 11.35 Uhr eine Mutter mit ihren Kindern an. Eine 2-Jährige trug die Frau auf dem Arm, als der Mann begann an den Armen des Kindes zu ziehen. Ein Zeuge kam der Frau zur Hilfe geeilt, wonach der Mann von ihnen abließ. Der 24-Jährige konnte im Anschluss durch eine Polizeistreife festgenommen werden.

Zum Fortgang der Ermittlungen sucht das Kommissariat 10 jetzt nach einem Zeugen, der den Vorfall ebenfalls beobachtet haben soll.

Der Mann wird auf circa 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß geschätzt. Er hatte kurzes graues Haar, eine normale Statur und trug eine Brille. Laut einem Zeugen sah er europäisch aus und sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden. Sollte der Zeuge selbst diesen Aufruf lesen, wird er ebenfalls gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell