POL-DA: Darmstadt: In Grünanlage erkannt
62-Jähriger in Haft
Darmstadt (ots)
Durch aufmerksame Zivilfahnder, konnte am Mittwochnachmittag (8.10.) ein 62 Jahre alter Mann festgenommen werden. Die Ermittler erkannten den Mann gegen 16.30 Uhr im Bereich des Herrngartens. Wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln lag bereits ein Haftbefehl gegen den 62-Jährigen vor. Der Mann kam in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.
