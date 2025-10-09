PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl
24-Jähriger tritt nach Polizisten

Darmstadt (ots)

Zu einem Widerstand durch einen 24 Jahre alten Mann, kam es am Mittwochmorgen (9.10.), nachdem dieser vorläufig festgenommen werden sollte.

Der Mann hatte zuvor in Kranichstein mehrere Taschen mit Diebesgut aus einem Supermarkt entwendet und war danach mit der Straßenbahn in Richtung Innenstadt gefahren. Gegen 9.20 Uhr konnte ihn eine Streife am Willy-Brandt-Platz stoppen, wobei sich der 24-Jährige zunehmend aggressiver verhielt. Als er begann, die Beamten zu treten und sich auch im Streifenwagen weiterhin gegen seine Festnahme sträubte, kam eine weitere Streife unterstützend hinzu. Da der Mann ebenfalls versuchte sich selbst zu verletzen, brachten ihn die Beamten aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine nahegelegene Fachklinik. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdacht des Diebstahls und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

