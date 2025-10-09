Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher nehmen Mensa ins Visier

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Dienstag (7.10.), 16.30 Uhr, und Mittwoch (8.10.), 6.30 Uhr, eine Mensa in der Heinrich-Hertz-Straße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt in die Kantine. Im Innern entwendeten sie diverse Getränke im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell