PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher nehmen Mensa ins Visier
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Dienstag (7.10.), 16.30 Uhr, und Mittwoch (8.10.), 6.30 Uhr, eine Mensa in der Heinrich-Hertz-Straße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt in die Kantine. Im Innern entwendeten sie diverse Getränke im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 02:30

    POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Unfallort: Hochstraße auf Höhe Hausnummer 1 in 64546 Mörfelden-Walldorf. Unfallzeit: 06.10.2025, 06:00 Uhr - 07.10.2025, 09:00 Uhr. Zwischen dem 06.10.2025 gegen 16:00 Uhr und dem 07.10.2025 gegen 09:00 Uhr kam es in der Hochstraße auf Höhe der Hausnummer 1 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Mercedes Transporter an der Fahrertür und an der linken ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 20:41

    POL-DADI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

    Darmstadt (ots) - Am Mittwochmorgen (08.10.) kam es gegen 07:50 Uhr im Bereich Groß-Gerauer Weg / Kattreinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer. Hierbei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Da die Radfahrerin anfangs davon ausging, nicht verletzt zu sein, wurden durch die Parteien keine Daten ausgetauscht. Daher ist der Unfallgegner (Autofahrer) bislang unbekannt. Aufgrund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren