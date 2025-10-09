POL-DA: Darmstadt: Einbrecher nehmen Mensa ins Visier
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Dienstag (7.10.), 16.30 Uhr, und Mittwoch (8.10.), 6.30 Uhr, eine Mensa in der Heinrich-Hertz-Straße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt in die Kantine. Im Innern entwendeten sie diverse Getränke im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.
Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
