POL-DADI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Darmstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (08.10.) kam es gegen 07:50 Uhr im Bereich Groß-Gerauer Weg / Kattreinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer. Hierbei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Da die Radfahrerin anfangs davon ausging, nicht verletzt zu sein, wurden durch die Parteien keine Daten ausgetauscht. Daher ist der Unfallgegner (Autofahrer) bislang unbekannt. Aufgrund dessen werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer des PKW machen können. Diese werde gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter 06151-96941210 zu melden.

