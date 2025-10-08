PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Während der Fahrt Bewusstsein verloren und in Leitplanken geprallt/64-Jähriger an Unfallstelle verstorben

Lampertheim (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.10), gegen 14.50 Uhr, ereignete sich auf der A 67, zwischen Viernheimer Dreieck und Lorsch, ein Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor hierbei ein 64 Jahre alter Autofahrer offenbar aus medizinischer Ursache während der Fahrt das Bewusstsein und prallte daraufhin mit seinem Fahrzeug rechts und links in die Leitplanken. Ein Lastwagenfahrer konnte das ausrollende Auto des 64-Jährigen anschließend durch Ausbremsen zum Stillstand bringen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sowie dem Einsatz des Rettungsdienstes verstarb der Autofahrer noch an der Unfallstelle.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt wurde während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

