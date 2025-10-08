Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Diebe nehmen Baumaschine ins Visier

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Diebe zwischen Montag (6.10.) und Dienstag (7.10.) eine Baustelle in der Straße "An der Sandkaute" ins Visier nahmen, sucht die Polizei nun nach Zeugen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen zwischen 18 und 7 Uhr Zutritt auf das Gelände und begaben sich im Anschluss in das vor Ort befindliche Haus. Im Innern entwendeten sie unter anderem eine Baumaschine im Wert von mehreren tausend Euro. Mit ihrer Beute suchten sie daraufhin in unbekannte Richtung das Weite.

Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 42 in Pfungstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

