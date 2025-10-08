PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbeobachteter Moment genutzt und Rucksack entwendet
Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Das Waschen seines Autos endete am Dienstagnachmittag (7.10.) für einen 65-Jährigen mit dem Verlust seines Rucksacks. Er hatte an einer Tankstelle in der Frankfurter Straße sein Fahrzeug gesäubert, als gegen 16.15 Uhr ein Unbekannter seinen Rucksack entwendete. Diesen hatte er während dem Waschen an seinem Auto abgestellt. Der unbekannte Täter griff sich den schwarzen Rucksack und flüchtete damit.

Der Täter wird auf etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß geschätzt. Er trug eine blau/schwarze Hose, eine Mütze sowie eine Jacke. Laut Zeugenaussagen hatte er eine dunkle Hautfarbe.

Zeugen, denen der Täter im Bereich der Frankfurter Straße aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

