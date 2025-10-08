Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbeobachteter Moment genutzt und Rucksack entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Das Waschen seines Autos endete am Dienstagnachmittag (7.10.) für einen 65-Jährigen mit dem Verlust seines Rucksacks. Er hatte an einer Tankstelle in der Frankfurter Straße sein Fahrzeug gesäubert, als gegen 16.15 Uhr ein Unbekannter seinen Rucksack entwendete. Diesen hatte er während dem Waschen an seinem Auto abgestellt. Der unbekannte Täter griff sich den schwarzen Rucksack und flüchtete damit.

Der Täter wird auf etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß geschätzt. Er trug eine blau/schwarze Hose, eine Mütze sowie eine Jacke. Laut Zeugenaussagen hatte er eine dunkle Hautfarbe.

Zeugen, denen der Täter im Bereich der Frankfurter Straße aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

