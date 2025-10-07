Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Rimbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

Im Zeitraum von Montagmorgen (06.10.) um 09:00 Uhr bis Dienstagmittag (07.10.) um 14:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer, Im Klingen in 64668 Rimbach, eine geparkte gelben Mercedes Vito am linken hinteren Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Den Fahrzeughalter wird die Reparatur ca. 1500 Euro kosten. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

