POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Mehrere Fahrzeugteile im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt/Eberstadt (ots)

Auf verschiedene Fahrzeugteile hatten es Unbekannte zwischen Montagabend (6.10.) etwa 17.00 Uhr und Dienstagmorgen (7.10.) etwa 11.00 Uhr abgesehen.

In der Kirchtanne entfernten sie zwei Außenspiegel eines dunklen Mercedes. Lediglich auf das Spiegelglas eines anderen dunklen Mercedes hatten sie es in der Stresemannstraße abgesehen. Den größten Schaden hinterließen sie an einem blauen BMW in der Kirnbergerstraße, als sie sowohl die Außenspiegel, als auch eine Rückfahrkamera entwendeten.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen an Fahrzeugen aufgefallen sind, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

