Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Farbschmierereien in Tiefgarage
Staatsschutz sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es durch Unbekannte zu Farbschmierereien in einer Tiefgarage in der Citypassage. Am Montagmittag (6.10.) bemerkte ein Zeuge gegen 12.30 Uhr zwei Hakenkreuze in der frei zugänglichen Garage. Nun ermittelt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Citypassage können beim Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-0 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

