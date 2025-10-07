PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Falscher Rauchwarntester erbeutet fünfstellige Summe
Polizei warnt vor Masche

Darmstadt (ots)

Um mehrere Tausend Euro brachte ein falscher Kontrolleur für Rauchwarnmelder einen Senior am Montagmorgen (6.10.).

Der Mann hatte sich in der Kaupstraße, unter dem Vorwand die Rauchmelder testen zu müssen, Zugang zur Wohnung verschafft. Als er sich gegen 11.00 Uhr ein Glas Wasser aus einem anderen Raum bringen ließ, entwendete er unbemerkt das Bargeld und flüchtete danach.

Der Täter wird auf 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Er soll circa 1,65 Meter groß gewesen sein. Bekleidet war er mir einer roten Kappe und einer hellen Jacke.

Zeugen, die am Montagmorgen verdächtige Personen in der Kaupstraße bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät:

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben.

Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen.

Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben.

Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

