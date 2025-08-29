PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Leiter Bundespolizeiinspektion Köln in den Ruhestand verabschiedet

BPOL NRW: Leiter Bundespolizeiinspektion Köln in den Ruhestand verabschiedet
  • Bild-Infos
  • Download

Sankt Augustin / Köln (ots)

Mit Ablauf des Monats August tritt der Leitende Polizeidirektor Udo Peltzer, Leiter der Bundespolizeiinspektion Köln, in den Ruhestand ein.

Udo Peltzer stand rund 42 Jahre im Dienst der Bundespolizei. Zuletzt leitete er in den vergangenen fünf Jahren die Bundespolizeiinspektion Köln mit rund 400 Mitarbeitenden. Die Dienststelle ist im rund 8.000 km² umfassenden Zuständigkeitsbereich für die bundespolizeilichen Aufgaben von Köln, Bonn, Siegburg bis nach Siegen zuständig.

Unter seiner Leitung konnte jüngst - nach vielen Jahren Planung und Umbau - die Bundespolizei wieder in den Kölner Hauptbahnhof, in die neue Wache, zurückkehren.

Im Laufe seiner Karriere absolvierte Udo Peltzer zahlreiche herausfordernde Führungsverwendungen an Flughäfen, Bahnhöfen und Grenzen - national und international.

"Ich bin dankbar für die vielen Jahre mit tollen Kolleginnen und Kollegen sowie der Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern aus Behörden und der Wirtschaft und beginne nun zufrieden meinen neuen Lebensabschnitt" sagte Udo Peltzer anlässlich seiner Verabschiedung.

Am 19. August 2025 wurde der Leitende Polizeidirektor im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Domstadt geehrt. Im Beisein zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter der Sicherheits- und Ordnungspartner würdigte die Präsidentin der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Barbara Heuser die besonderen Verdienste des 61-Jährigen: "Wir als Bundespolizei sind sehr stolz, dass Udo Peltzer in den vergangenen Jahrzehnten die Sicherheit in unserem Land und darüber hinaus so würdig vertreten hat."

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Tiemann

Telefon: +49 (0) 2241/238-1402
E-Mail: presse.nrw@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

