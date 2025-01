Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Brandstiftung: Zeugensuche!

Erlensee (ots)

(fg) Aktuell brennt ein leerstehendes Einfamilienhaus im Bereich der Feldstraße / "Am Kreuzweiher", weshalb die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz sind. Bereits am gestrigen Nachmittag hatte es in dem Wohnhaus gebrannt. Zeugen hatten am Donnerstag, gegen 13.50 Uhr, Kinder gesehen, die einen Knallkörper in das Gebäude geworfen haben sollen. Daraufhin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet, der Tatort abgesperrt. Der entstandene Schaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt. Am Freitagmorgen, gegen 10.45 Uhr, sollen erneut drei bis vier Kinder das Gebäude betreten haben und anschließend die Wiesenstraße davongerannt sein. Kurz darauf kam dann die Meldung, dass es brennen würde. Die Feuerwehr ist nun vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 31.01.2025, Pressestelle, Felix Geis

