POL-DA: Griesheim: Motorrad entwendet und Teile ausgebaut

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Ins Visier Krimineller geriet ein graues Motorrad, insbesondere dessen Batterie, in der Annastraße. Zwischen Samstagmittag (4.10.) etwa 12.00 Uhr und Montagmittag (6.10.) etwa 13.25 Uhr überwanden die bislang unbekannten Täter gewaltsam die Lenkradsperre des Kraftrads und bewegten es bis in die Sterngasse. Im Anschluss bauten sie die Batterie aus und entfernten sich von dem Fahrzeug mit dem Kennzeichen DA-LS 90.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen an einem Motorrad gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

