Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Darmstadt (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen, konnte der Diebstahl eines Fahrrads am Montagmorgen (6.10.) gestoppt werden. Ein 36 Jahre alter Mann hatte gegen 10.10 Uhr im Bereich des Museums ein Rad aus den dortigen Fahrradständern entwendet und sich in Richtung Herrngarten begeben. Hierbei beobachtete ihn jedoch ein Zeuge, der sofort die Polizei alarmierte. Die daraufhin entsendeten Beamten konnten den mutmaßlichen Dieb und das Fahrrad am Friedensplatz stoppen und den 36-Jährigen vorläufig festnehmen. Das Rad konnte an seinen Eigentümer zurückgegeben werden. Der 36-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell