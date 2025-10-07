PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Rund 50.000 Euro Schaden in Fitnessstudio

Rüsselsheim (ots)

Ein aktuell nicht genutztes Fitnessstudio in der Marktstraße geriet im Zeitraum von Mitte Juni bis Ende September in das Visier von Vandalen und Dieben. Der Sachverhalt wurde nun bei der Polizei angezeigt.

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zugang in das Studio und beschädigten und beschmutzten Fenster, Türen, Spiegel und Fitnessgeräte. Zudem wurde Fitnesszubehör entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

