POL-DA: Rüsselsheim: Rund 50.000 Euro Schaden in Fitnessstudio

Ein aktuell nicht genutztes Fitnessstudio in der Marktstraße geriet im Zeitraum von Mitte Juni bis Ende September in das Visier von Vandalen und Dieben. Der Sachverhalt wurde nun bei der Polizei angezeigt.

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zugang in das Studio und beschädigten und beschmutzten Fenster, Türen, Spiegel und Fitnessgeräte. Zudem wurde Fitnesszubehör entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

