Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt - Unfall mit schwer verletzter Person

Groß-Umstadt (ots)

Am Montag (06.10) kam es gegen 21:03 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Ein 18-jähriger Mann aus Groß-Umstadt befuhr die L 3413 von Habitzheim in Richtung Groß-Umstadt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort kam er ins Schleudern und aufgrund dessen nach links von der Fahrbahn ab und stieß im Gegenverkehr mit dem Fahrzeug eines 74-jährigen Habitzheimers zusammen. Hierbei zog sich der Groß-Umstädter leichte und der Habitzheimer schwere Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt mindestens 35000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben der Feuerwehr aus Groß-Umstadt, der Straßenmeisterei Groß-Umstadt, dem Gutachter, drei Rettungswagen und einem Notarzt waren drei Streifen der Polizei aus Dieburg eingesetzt.

