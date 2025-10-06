Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schloss aufgebrochen und Fahrrad gestohlen

Festnahme eines 33-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 33-jähriger Tatverdächtiger am Freitagabend (3.10.) mehrere Fahrräder und ein E-Scooter entwendet haben soll, konnte er von Streifen des 1. Polizeireviers festgenommen werden.

Gegen 19 Uhr soll der 33 Jahre alte Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Alexanderstraße gewaltsam das Schloss von mindestens einem abgestellten Fahrrad aufgebrochen haben. Im Anschluss suchte er mit diesem sowie einem weiteren Fahrrad und einem E-Scooter in Richtung des Herrngartens das Weite. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Streifen den 33-Jährigen vorläufig festnehmen. Die beiden Fahrräder sowie der E-Scooter wurden sichergestellt. Die Herkunft des Rads sowie des E-Scooter, welche er bereits mit sich führte, sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell