PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schloss aufgebrochen und Fahrrad gestohlen
Festnahme eines 33-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 33-jähriger Tatverdächtiger am Freitagabend (3.10.) mehrere Fahrräder und ein E-Scooter entwendet haben soll, konnte er von Streifen des 1. Polizeireviers festgenommen werden.

Gegen 19 Uhr soll der 33 Jahre alte Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Alexanderstraße gewaltsam das Schloss von mindestens einem abgestellten Fahrrad aufgebrochen haben. Im Anschluss suchte er mit diesem sowie einem weiteren Fahrrad und einem E-Scooter in Richtung des Herrngartens das Weite. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Streifen den 33-Jährigen vorläufig festnehmen. Die beiden Fahrräder sowie der E-Scooter wurden sichergestellt. Die Herkunft des Rads sowie des E-Scooter, welche er bereits mit sich führte, sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:40

    POL-DA: Darmstadt: Feuerlöscher in Schule entleert / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Eine Schule in der Nieder-Ramstädter-Straße geriet am vergangenen Wochenende ins Visier Krimineller. Zwischen Donnerstagabend (2.10.) etwa 22.00 Uhr und Montagmorgen (6.10.) etwa 6.15 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf den frei zugänglichen Schulhof, von wo aus sie die Scheibe einer Gebäudetür zerstörten. Über diese Tür gelangten ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:13

    POL-DA: Weiterstadt: 47-Jähriger verletzt Polizisten bei vorläufiger Festnahme

    Weiterstadt (ots) - Nach einem vorangegangenen Familienstreit sollte ein 47 Jahre alter Mann am Sonntagabend (5.10.) zwecks Ausnüchterung zum Polizeirevier gebracht werden. Als der Mann gegen 23.10 Uhr gemeinsam mit den Polizeibeamten das Haus in der Raiffeisenstraße verlassen sollte, wollte dieser sich losreißen und verletzte hierbei einen 35-jährigen Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren