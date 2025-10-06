PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/Gräfenhausen: Unbekannter entblößt sich neben Fahrzeug
Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt/Gräfenhausen (ots)

Zwei Frauen wurden am Donnerstagabend (2.10.) von einem Unbekannten überrascht, als dieser sich plötzlich in der Hauptstraße vor ihnen entblößte. Der Mann trat gegen 22.15 Uhr neben das geparkte Fahrzeug und berührte sich unsittlich. Als die Fahrerin das Auto startete und hupte, stoppte der Mann seine Handlung und entfernte sich in östliche Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen exhibitionistischen Handlungen.

Der Täter wird auf etwa 35 bis 45 Jahre alt und circa 1,83 Meter groß geschätzt. Er hatte eine Glatze und trug eine weiße Hose und eine beige Jacke. Laut Zeugenaussagen hatte er eine dunkle Hautfarbe.

Zeugen, die den Mann am Donnerstagabend bemerkt haben oder Hinweise zu ihm geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:13

    POL-DA: Weiterstadt: 47-Jähriger verletzt Polizisten bei vorläufiger Festnahme

    Weiterstadt (ots) - Nach einem vorangegangenen Familienstreit sollte ein 47 Jahre alter Mann am Sonntagabend (5.10.) zwecks Ausnüchterung zum Polizeirevier gebracht werden. Als der Mann gegen 23.10 Uhr gemeinsam mit den Polizeibeamten das Haus in der Raiffeisenstraße verlassen sollte, wollte dieser sich losreißen und verletzte hierbei einen 35-jährigen Beamten ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:41

    POL-DA: Darmstadt: Unbekannte brechen Warenautomat auf / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Mehrere Feinkostenwaren und Vapes entwendeten Unbekannte aus einem Warenautomaten in der Hilpertstraße, bevor sie mit ihren Fahrrädern flüchten wollten. Am Sonntagmorgen (5.10.) gegen 2.35 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als er zwei Jugendliche dabei beobachtete, wie sie sich an einem Automaten zu schaffen machten. Als das Duo ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren