Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/Gräfenhausen: Unbekannter entblößt sich neben Fahrzeug

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt/Gräfenhausen (ots)

Zwei Frauen wurden am Donnerstagabend (2.10.) von einem Unbekannten überrascht, als dieser sich plötzlich in der Hauptstraße vor ihnen entblößte. Der Mann trat gegen 22.15 Uhr neben das geparkte Fahrzeug und berührte sich unsittlich. Als die Fahrerin das Auto startete und hupte, stoppte der Mann seine Handlung und entfernte sich in östliche Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen exhibitionistischen Handlungen.

Der Täter wird auf etwa 35 bis 45 Jahre alt und circa 1,83 Meter groß geschätzt. Er hatte eine Glatze und trug eine weiße Hose und eine beige Jacke. Laut Zeugenaussagen hatte er eine dunkle Hautfarbe.

Zeugen, die den Mann am Donnerstagabend bemerkt haben oder Hinweise zu ihm geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell