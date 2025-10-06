PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Weiterstadt: 47-Jähriger verletzt Polizisten bei vorläufiger Festnahme

Weiterstadt (ots)

Nach einem vorangegangenen Familienstreit sollte ein 47 Jahre alter Mann am Sonntagabend (5.10.) zwecks Ausnüchterung zum Polizeirevier gebracht werden. Als der Mann gegen 23.10 Uhr gemeinsam mit den Polizeibeamten das Haus in der Raiffeisenstraße verlassen sollte, wollte dieser sich losreißen und verletzte hierbei einen 35-jährigen Beamten leicht. Den 41 Jahre alten Streifenpartner trat er mehrfach, sodass dieser im Laufe des Abends seinen Dienst einstellte. Der Mann kam ins Polizeigewahrsam, wo er die Nacht verbrachte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

