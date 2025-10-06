Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: 47-Jähriger verletzt Polizisten bei vorläufiger Festnahme

Weiterstadt (ots)

Nach einem vorangegangenen Familienstreit sollte ein 47 Jahre alter Mann am Sonntagabend (5.10.) zwecks Ausnüchterung zum Polizeirevier gebracht werden. Als der Mann gegen 23.10 Uhr gemeinsam mit den Polizeibeamten das Haus in der Raiffeisenstraße verlassen sollte, wollte dieser sich losreißen und verletzte hierbei einen 35-jährigen Beamten leicht. Den 41 Jahre alten Streifenpartner trat er mehrfach, sodass dieser im Laufe des Abends seinen Dienst einstellte. Der Mann kam ins Polizeigewahrsam, wo er die Nacht verbrachte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

