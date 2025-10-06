PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte brechen Warenautomat auf
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Mehrere Feinkostenwaren und Vapes entwendeten Unbekannte aus einem Warenautomaten in der Hilpertstraße, bevor sie mit ihren Fahrrädern flüchten wollten.

Am Sonntagmorgen (5.10.) gegen 2.35 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als er zwei Jugendliche dabei beobachtete, wie sie sich an einem Automaten zu schaffen machten. Als das Duo flüchtete, stürzte einer von ihnen von seinem Rad und ließ es zurück, bevor sich beide in Richtung Wald entfernten. Zuvor hatten sie Waren und Münzgeld aus dem aufgebrochenen Automaten eingesteckt.

Beide Täter waren schmal und werden auf etwa 14 bis 20 Jahre alt geschätzt. Einer von ihnen war circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, der andere etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Sie waren beide dunkel bekleidet und hatten ihre Gesichter mit sogenannten "Bandana"-Tüchern verdeckt.

Zeugen, die am Sonntagmorgen etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

