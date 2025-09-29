Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Warendorf (ots)

Am Samstag (27.09.2025) um 14.30 Uhr kam es im Kreisverkehr Waldenburger Straße / Reichenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Eine 57-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die Reichenbacher Straße von der Freckenhorster Straße aus kommend und fuhr in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einem 73-Jährigen (ebenfalls aus Warendorf) der den Kreisverkehr in Richtung Waldenburger Straße befuhr. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 750 Euro geschätzt.

