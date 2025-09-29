Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisierter Radfahrer flüchtet zu Fuß von Unfallstelle

Warendorf (ots)

Am Samstag (27.09.2025) kam es auf der Südstraße in Ennigerloh zu einem Unfall bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 26-Jährige aus Münster befuhr mit ihrem Pkw die Südstraße in Richtung der Straße Am Krankenhaus. Ein 16-jähriger Ennigerloher fuhr auf einem Fahrrad aus einer Grundstückszufahrt auf die Südstraße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto der 26-Jährigen. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Er flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Polizisten suchten nach ihm und konnten ihn in der Nähe antreffen. Da er unter Alkoholeinwirkung stand ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Verfahren gegen ihn ein. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

