Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Schwer verletzter Radfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Warendorf (ots)

Am Samstag (27.09.2025) um 16.15 Uhr kam es auf dem Rosenweg in Drensteinfurt zu einem Unfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 73-jährige Sendenhorster befuhr mit seinem Pedelec den Rosenweg in Richtung Grentruper Weg. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten den Senior. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell