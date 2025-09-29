Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Rollerfahrer flüchtet nach Unfall mit geparkten Fahrzeugen

Warendorf (ots)

Am Sonntag (28.09.2025) gegen 23.35 Uhr kam es auf der Spiekerstraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Ein Unbekannter befuhr mit einem Roller die Spiekerstraße in Richtung Graf-Galen-Straße. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit drei am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

