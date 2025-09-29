PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag (26.09.2025) um 10.55 Uhr wurden bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Dolberger Straße in Ahlen zwei Personen verletzt. Ein 89-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Dolberger Straße in Fahrtrichtung Dolberg. Vor diesem fuhr ein 60-Jähriger ebenfalls aus Ahlen. Auf Höhe der Einmündung Im Piek fuhr der 89-Jährige auf den Vorrausfahrenden auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf das davor befindliche Auto eines 67-jährigen Ahleners geschoben. Der 89-Jährige und der 60-Jährige wurden durch Rettungskräfte leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug des Seniors war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Ahlen beseitigt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 06:00

    POL-WAF: Ahlen. Ausfall der Sprechstunden des Bezirksdienstes

    Warendorf (ots) - Von Freitag (03.10.2025) bis Dienstag (07.10.2025) fallen die Sprechstunden des Bezirksdienstes Ahlen einsatzbedingt (Herbstkirmes) aus. In dringenden Fällen suchen Sie bitte eine der Wachen in Ahlen, Warendorf, Beckum oder Oelde auf. Im Notfall ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 19:50

    POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Motorradfahrer schwer verletzt

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (28.09.2025) um 18:25 Uhr in Sendenhorst-Albersloh auf der Landstraße 586 wurde ein Kradfahrer aus Münster schwer verletzt. Der 18-Jährige war von Münster in Richtung Albersloh unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf einem geraden Abschnitt der Landstraße stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus nach Münster. Für die Dauer der ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:27

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Achtung - falsche Bankmitarbeiter unterwegs

    Warendorf (ots) - Wir möchten aktuell vor falschen Bankmitarbeitern warnen. In Warendorf gaben sich in den vergangenen Tagen Betrüger als falsche Bankmitarbeiter aus und suggerierten ihren Opfern, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf den Konten käme. Falsche Abbuchungen könnten angeblich getätigt worden sein. Um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung sei, würde man ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren