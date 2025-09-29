Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag (26.09.2025) um 10.55 Uhr wurden bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Dolberger Straße in Ahlen zwei Personen verletzt. Ein 89-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Dolberger Straße in Fahrtrichtung Dolberg. Vor diesem fuhr ein 60-Jähriger ebenfalls aus Ahlen. Auf Höhe der Einmündung Im Piek fuhr der 89-Jährige auf den Vorrausfahrenden auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf das davor befindliche Auto eines 67-jährigen Ahleners geschoben. Der 89-Jährige und der 60-Jährige wurden durch Rettungskräfte leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug des Seniors war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Ahlen beseitigt.

