POL-WAF: Ahlen. Ausfall der Sprechstunden des Bezirksdienstes

Warendorf (ots) - Unbekannte haben am Donnerstagvormittag (25.09.2025) einen blauen VW Golf in Ennigerloh gestohlen. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BE-XY9 stand zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr in einer Parkbucht vor einem Geldinstitut an der Alleestraße. Wer kann Hinweise zu dem Dieb oder dem Verbleib des Autos geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

