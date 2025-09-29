POL-WAF: Ahlen. Ausfall der Sprechstunden des Bezirksdienstes
Warendorf (ots)
Von Freitag (03.10.2025) bis Dienstag (07.10.2025) fallen die Sprechstunden des Bezirksdienstes Ahlen einsatzbedingt (Herbstkirmes) aus.
In dringenden Fällen suchen Sie bitte eine der Wachen in Ahlen, Warendorf, Beckum oder Oelde auf. Im Notfall ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell