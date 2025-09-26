PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. VW Golf gestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagvormittag (25.09.2025) einen blauen VW Golf in Ennigerloh gestohlen.

Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BE-XY9 stand zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr in einer Parkbucht vor einem Geldinstitut an der Alleestraße.

Wer kann Hinweise zu dem Dieb oder dem Verbleib des Autos geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 08:09

    POL-WAF: Warendorf. Diebstahl von Kupfer und Bronze - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Unbekannte haben mehrere Hundert Kilo Kupfer und Bronze in Warendorf gestohlen. Zwischen Mittwoch (24.09.2025, 17.00 Uhr) und Donnerstag (25.09.2025, 09.00 Uhr) verschaffte sich jemand Zugang zu den Lagerräumen einer Firma an der Müssinger Straße und stahl dort die Kisten und Fässer mit dem Kupfer- und Bronze-Inhalt. Wer kann Hinweise zu ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 07:40

    POL-WAF: Drensteinfurt. Zusammenstoß von Mofa und Pkw

    Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß von einem Pkw und einem Mofa-Fahrer ist am Donnerstag (25.09.2025, 13.40 Uhr) ein 39-jähiger Mann in Drensteinfurt schwer verletzt worden. Der Drensteinfurter fuhr mit seinem Mofa auf der Gildestraße. In Höhe der Einmündung "Gildestraße"/ "Leinenweberstraße" stieß er mit dem von rechts kommenden 25-jährigen Autofahrer aus Ascheberg zusammen. Der 39-Jährige hatte noch ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:33

    POL-WAF: Sassenberg. Küchenbrand

    Warendorf (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend (24.09.2025, 21.02 Uhr) zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Langefort in Sassenberg gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Küchenbrand handelt, der von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ermittlungen haben ergeben, dass es sich vermutlich um einen Unglücksfall handelt, das Feuer brach im Bereich des Herdes aus. Die 94-jährige Bewohnerin der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren