Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Küchenbrand

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend (24.09.2025, 21.02 Uhr) zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Langefort in Sassenberg gerufen worden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Küchenbrand handelt, der von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Ermittlungen haben ergeben, dass es sich vermutlich um einen Unglücksfall handelt, das Feuer brach im Bereich des Herdes aus. Die 94-jährige Bewohnerin der Wohnung musste durch Rettungskräfte schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

