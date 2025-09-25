POL-WAF: Drensteinfurt. Altes Auto gestohlen - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte haben einen alten grauen Ford Focus in Drensteinfurt gestohlen.
Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-DG797 stand an der Straße Am Friedhof und wurde am Dienstag (23.09.2025) zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr gestohlen.
Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.
