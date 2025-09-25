Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Opel Adam angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch (24.09.2025) einen roten Opel Adam in Warendorf angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 08.05 Uhr und 14.40 Uhr an der Straße Südbrede.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell