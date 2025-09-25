Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock. Zusammenstoß mit Baum

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Mittwoch (24.09.2025, 15.00 Uhr) eine Autofahrerin aus Ladbergen in Ostbevern-Brock leicht verletzt worden.

Die 63-Jährige fuhr auf der Ladbergener Straße und kam aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier verlor sie die Kontrolle, lenkte in einen Grünstreifen und stieß dann mit einem Baum zusammen.

Rettungskräfte brachten die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell