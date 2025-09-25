POL-WAF: Warendorf. Auto rollt weg und verletzt Passant
Warendorf (ots)
Ein 50-jähriger Beelener ist am Mittwoch (24.09.2025, 13.45 Uhr) von einem rollenden Auto in Warendorf leicht verletzt worden.
Der Fußgänger befand sich zwischen zwei geparkten Autos am August-Wessing-Damm. Einer der Pkw begann sich ohne Insassen in Bewegung zu setzen und überrollte dabei den Fuß des Beeleners.
Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
