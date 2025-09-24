Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fremder fährt auf Grundstück gegen Eigentümer

Warendorf (ots)

Ein 45-jähriger Ahlener ist am Mittwoch (24.09.2025, 09.31 Uhr) bei einer ungewöhnlichen Begegnung auf seinem Grundstück von einem Autofahrer in Ahlen leicht verletzt worden.

Der Ahlener habe einen fremden Mann auf seinem Grundstück bemerkt und diesen nach dem Grund seines Aufenthaltes gefragt. Der Fremde habe ihm den Grund nicht nennen wollen, das Grundstück verlassen, um mit seinem Auto wegzufahren. Der 45-Jährige habe sich daraufhin hinter den besagten PKW gestellt, um den Fremden am Wegfahren zu hindern. Dieser sei trotzdem rückwärts aus der Parklücke herausgefahren, habe den Ahlener dabei touchiert, ihn leicht verletzt und sei weitergefahren.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fremden um einen 67-jährigen Ennigerloher handelt - ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell