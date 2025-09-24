PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Auto und Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch (24.09.2025, 09.50 Uhr) ein Pedelec-Fahrer in Ahlen leicht verletzt worden.

Im Kreuzungsbereich Südstrasse / Südbrede stießen ein 73-jähriger Ahlener in seinem Auto und der 57-jährige Ahlener auf seinem Pedelec zusammen. Der 57-Jährige war auf der Straße Südbrde unterwegs und passierte eine grüne Ampel, um die Südstraße zu passieren.

Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

