POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Auto und Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch (24.09.2025, 09.50 Uhr) ein Pedelec-Fahrer in Ahlen leicht verletzt worden.

Im Kreuzungsbereich Südstrasse / Südbrede stießen ein 73-jähriger Ahlener in seinem Auto und der 57-jährige Ahlener auf seinem Pedelec zusammen. Der 57-Jährige war auf der Straße Südbrde unterwegs und passierte eine grüne Ampel, um die Südstraße zu passieren.

Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

