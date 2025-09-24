PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Büro

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Dienstagmorgen (23.09.2025) in ein Büro an der Gemmericher Straße in Ahlen eingebrochen.

Zwischen 01.00 Uhr und 08.10 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Hier durchwühlte er Schränke und Schubladen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

