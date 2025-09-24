Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Büro

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Dienstagmorgen (23.09.2025) in ein Büro an der Gemmericher Straße in Ahlen eingebrochen.

Zwischen 01.00 Uhr und 08.10 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Hier durchwühlte er Schränke und Schubladen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell