PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autos angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Mehrere Autos sind in den vergangenen Tagen in Beckum angefahren und beschädigt worden, die Beteiligten jeweils geflüchtet.

Zwischen Sonntag (21.09.2025, 20:00 Uhr) und Montag (22.09.2025, 08:00 Uhr) fuhr ein Unbekannter gegen einen schwarzen VW Passat. Der Pkw war an der Neubeckumer Straße abgestellt und wurde im Frontbereich beschädigt.

Ein grauer Seat Alhambra ist zwischen Montag (22.09.2025, 19:00 Uhr) und Dienstag (23.09.2025, 07.45 Uhr) auf einem Parkstreifen an der Straße Nordwall abgestellt worden. Der Eigentümer stellte Beschädigungen an der Fahrertüre und hinten links fest.

Auch am Daimlerring ist ein Auto angefahren und beschädigt worden. Der graue Mazda CX-5 stand am Dienstag (23.09.2025) zwischen 06:05 Uhr und 15:00 Uhr auf einem Firmenparkplatz und wurde rechtsseitig angefahren.

Die Verursacher der Schäden flüchteten jeweils, ohne die Polizei zu rufen.

Zeugen der Unfälle oder zu den beteiligten Fahrzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 06:56

    POL-WAF: Ostbevern. Treckerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto gesucht

    Warendorf (ots) - Wir suchen einen Treckerfahrer, der am Dienstag (23.09.2025) gegen 08.40 Uhr auf der Wischhausstraße in Ostbevern unterwegs war. Der Fahrer scherte mit seinem Trecker und der angehängten Maschine weit aus und beschädigte mit den Haken der Maschine einen entgegenkommenden weißen Cupra Formentor. Der Fahrer hielt danach zunächst am Fahrbahnrand an. ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:22

    POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

    Warendorf (ots) - Kommenden Donnerstag (25.09.2025) und am Montag (29.09.2025) fallen die Sprechstunden des Bezirksdienstes Ennigerloh einsatzbedingt aus. In dringenden Fällen suchen Sie die Polizeiwache in Oelde oder jede andere Polizeiwache auf. Im Notfall ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: 02581/600-129 ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:14

    POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß von Rad- und Lkw-Fahrer

    Warendorf (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstag (23.09.2025, 12.59 Uhr) ein junger Radfahrer in Oelde lebensbedrohlich verletzt worden. Der 21-jährige Oelder fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Auf dem Borgkamp" in Richtung St. Vit - genau wie ein 61-jähriger LKW-Fahrer aus Leopoldshöhe. Im Bereich der Einmündung "Auf dem Berge" überholte der Lkw den Radfahrer. Aus noch unklarer Ursache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren