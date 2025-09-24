Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autos angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Mehrere Autos sind in den vergangenen Tagen in Beckum angefahren und beschädigt worden, die Beteiligten jeweils geflüchtet.

Zwischen Sonntag (21.09.2025, 20:00 Uhr) und Montag (22.09.2025, 08:00 Uhr) fuhr ein Unbekannter gegen einen schwarzen VW Passat. Der Pkw war an der Neubeckumer Straße abgestellt und wurde im Frontbereich beschädigt.

Ein grauer Seat Alhambra ist zwischen Montag (22.09.2025, 19:00 Uhr) und Dienstag (23.09.2025, 07.45 Uhr) auf einem Parkstreifen an der Straße Nordwall abgestellt worden. Der Eigentümer stellte Beschädigungen an der Fahrertüre und hinten links fest.

Auch am Daimlerring ist ein Auto angefahren und beschädigt worden. Der graue Mazda CX-5 stand am Dienstag (23.09.2025) zwischen 06:05 Uhr und 15:00 Uhr auf einem Firmenparkplatz und wurde rechtsseitig angefahren.

Die Verursacher der Schäden flüchteten jeweils, ohne die Polizei zu rufen.

Zeugen der Unfälle oder zu den beteiligten Fahrzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

