POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß von Rad- und Lkw-Fahrer

Warendorf (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstag (23.09.2025, 12.59 Uhr) ein junger Radfahrer in Oelde lebensbedrohlich verletzt worden.

Der 21-jährige Oelder fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Auf dem Borgkamp" in Richtung St. Vit - genau wie ein 61-jähriger LKW-Fahrer aus Leopoldshöhe.

Im Bereich der Einmündung "Auf dem Berge" überholte der Lkw den Radfahrer. Aus noch unklarer Ursache lenkte der 21-Jährige nach ersten Erkenntnissen nach links und stieß hier mit dem Anhänger des Lkw zusammen, stürzte und verletzte sich lebensbedrohlich.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber rückte wieder ab, die Besatzung eines Rettungswagens brachte den jungen Oelder in ein Krankenhaus.

Zur Unfallaufnahme ist ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Paderborn angefordert worden - die Unfallstelle bleibt für mehrere Stunden gesperrt. Bitte umfahren Sie den Bereich.

