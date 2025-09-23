Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Diebstähle von Friedhof - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Mehrere Diebstähle von einem Friedhof in Oelde sind in den vergangenen Tagen bei der Polizei angezeigt worden.

Unter anderem haben Unbekannte Kreuze und andere Skulpturen wie unter anderem Rosen oder Büsten aus Bronze gestohlen. Auch Kupferleuchten und andere Gegenstände wurden abgeschraubt und entfernt. Mindestens 15 Diebstähle sind die vergangenen Tage bei der Polizei angezeigt worden.

Wir bitten Zeugen, die zwischen dem 01. August und 22. September ungewöhnliche Feststellungen oder verdächtige Personen in der Nähe der Gräber beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oelde Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell