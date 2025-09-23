POL-WAF: Ahlen. Volvo XC60 angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein grauer Volvo XC60 ist am Montag (22.09.2025) in Ahlen angefahren und beschädigt worden.
Das Auto stand zwischen 15.25 Uhr und 15.47 Uhr auf dem Parkplatz eines Non-Food-Discounters an der Richard-Wagner-Straße und wurde hinten links beschädigt.
Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
