Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Transporter auf der L20 mit hohem Sachschaden

Waren (ots)

Am Nachmittag des 22.05.2025, gegen 16:50 Uhr kam es auf Höhe der Teterower Str. (Landstraße 20), in der Ortslage Kirch-Grubenhagen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Transporter. Auf Grund der Erstmeldung über eine mögliche Verletzung eines Fahrzeugführers verlegte ein Funkstreifenwagen des Polizeireviers Waren, unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten, zum Unfallsort. Dort konnten die Beamten den 31 Jahre alten, polnischen Fahrer des Lkw, sowie den 56-jährigen deutschen Fahrer des Transporters antreffen und etwaige Verletzungen ausgeschlossen werden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer des Lkw aus Richtung Nossentiner Hütte kommend in die dortige Kurve. Der Fahrer des Transporters kam aus der entgegengesetzten Richtung. Beide Fahrzeuge befuhren die Kurve zeitgleich in ihre vorgesehene Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der Transporter frontal mit der linken Fahrzeugseite des Lkw. Der Transporter war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Nicht auszuschließen ist eine zuvor bereits vorhandene Ölspur auf Höhe der Kurve, wodurch der Fahrer des Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben könnte. Dies ist jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von zirka 10.000 Euro Eine zeitweise Sperrung der L20 mit entsprechenden Verkehrsmaßnahme durch die Beamten dauerte bis zur endgültigen Bereinigung der Strecke durch ein gesondert angefordertes Unternehmen an. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell