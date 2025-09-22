Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250922.1 Kiel: Zeugenaufruf nach Raub in Gaarden

Kiel (ots)

Bereits am Freitag, den 12.09.2025, kam es im Stadtteil Gaarden-Ost zu einem Raub, bei dem ein 49 Jahre alter Mann verletzt wurde. Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des Geschädigten sei dieser in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01:00 Uhr mit seinem Fahrrad die Preetzer Straße entlang gefahren. Auf Höhe des Durchgangsweges zur Kaiserstraße sei er durch eine oder auch zwei unbekannte Personen zu Fall gebracht worden. Der Unbekannte habe/ Die Unbekannten hätten, als er am Boden gelegen habe, auf ihn eingetreten, sodass er für eine unbekannte Zeit lang bewusstlos geworden sei. Als er wieder zu sich gekommen sei, habe er festgestellt, dass sein Fahrrad, sein Rucksack, sein Smartphone, seine Geldbörse sowie weitere persönliche Gegenstände fehlen würden.

Am Freitagmorgen erstattete der Geschädigte bei der Polizei Strafanzeige. Der Geschädigte kann nicht sicher sagen, ob es sich um einen oder um zwei Tatverdächtige gehandelt habe. Darüber hinaus habe er die Personen nicht erkennen können, weshalb er keine Personenbeschreibung habe abgeben können.

Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei suchen deshalb nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen oder zur geschehenen Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431/ 160 3333 entgegen.

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

