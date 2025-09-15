Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250915.1 Kiel: Polizei stoppt 23-Jährigen nach wilder Fahrt durch Kiel

Kiel (ots)

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer lieferte sich am Sonntagabend eine gefährliche Fahrt durch Kiel, bevor er schließlich von der Polizei kontrolliert werden konnte. Der Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Sonntag gegen 18:15 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass er auf der Bundesstraße 76 in Höhe Gettorf von einem Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde und informierte die Polizei. Das Fahrzeug sollte laut Aussage des Anrufers zudem in starken Schlangenlinien geführt worden sein und immer wieder stark beschleunigt und abgebremst haben. Auf der Levensauer Hochbrücke soll er die Mittelleitplanke touchiert haben. Der Zeuge verfolgte das Fahrzeug bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bis in die Bielenbergstraße.

Die Polizeikräfte stellten bei der durchgeführten Kontrolle fest, dass der 23-jährige Deutsche offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und Betäubungsmittel stand. Ein Polizeiarzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Sein Führerschein und das Fahrzeug beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten. Im Anschluss wurde der Mann entlassen. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

