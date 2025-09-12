Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250912.4 Kiel: Vermisste 96-Jährige aus Hassee angetroffen (Folgemeldung zu 250912.2 und 250912.3)

Kiel (ots)

Die seit heute morgen vermisste Frau konnte am frühen Abend durch einen Hinweisgeber im Bereich der Kieler Innenstadt angetroffen werden. Einsatzkräfte brachten sie zurück zu ihrer Wohnanschrift. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Frau nicht weiter zu verbreiten.

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

