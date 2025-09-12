Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250912.1 Kiel

Melsdorf: Polizei intensiviert nach Verdacht des sexuellen Übergriffes Streifentätigkeit im Stadtteil Mettenhof

Kiel / Melsdorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Kiel und Neumünster Bezug zur Meldung der Polizeidirektion Neumünster 250912.2

Nachdem es am gestrigen Tage gegen 14:30 Uhr im Bereich des Heidenberger Teiches zu einem sexuellen Übergriff auf eine 16-Jährige gekommen sein soll und der Täter im Anschluss flüchtete, sucht die Polizei nach dem Täter und hat neben einer sofort eingeleiteten Fahndung die Streifentätigkeit im Stadtteil intensiviert. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Siehe auch hier: https://t1p.de/uebergriffTHG

Die Polizei nimmt die Angaben der 16-Jährigen ernst und arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung des angezeigten Sachverhalts. Bei Hinweisen zu dieser Person wenden Sie sich an die Polizei. Bei Antreffen dieser Person wenden Sie sich ebenfalls direkt an den Polizeinotruf unter 110.

Uns ist bekannt, dass immer wieder solche Sachverhalte über die sozialen Medien verbreitet werden oder auch in sogenannten Elterngruppen für Unruhe sorgen. Wir bitten darum, derartige Konversationen nicht weiter anzutreiben und sich im Bedarfsfall bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät Eltern, ihre Kinder durch klare Verhaltensregeln zu stärken, um auf vermeintlich bedrohliche und gefährliche Situationen richtig reagieren zu können.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

