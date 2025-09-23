POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes
Warendorf (ots)
Kommenden Donnerstag (25.09.2025) und am Montag (29.09.2025) fallen die Sprechstunden des Bezirksdienstes Ennigerloh einsatzbedingt aus.
In dringenden Fällen suchen Sie die Polizeiwache in Oelde oder jede andere Polizeiwache auf. Im Notfall ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell