POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots) - Mehrere Diebstähle von einem Friedhof in Oelde sind in den vergangenen Tagen bei der Polizei angezeigt worden. Unter anderem haben Unbekannte Kreuze und andere Skulpturen wie unter anderem Rosen oder Büsten aus Bronze gestohlen. Auch Kupferleuchten und andere Gegenstände wurden abgeschraubt und entfernt. Mindestens 15 Diebstähle sind die vergangenen Tage bei der Polizei angezeigt worden. Wir bitten ...

