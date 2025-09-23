PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots)

Kommenden Donnerstag (25.09.2025) und am Montag (29.09.2025) fallen die Sprechstunden des Bezirksdienstes Ennigerloh einsatzbedingt aus.

In dringenden Fällen suchen Sie die Polizeiwache in Oelde oder jede andere Polizeiwache auf. Im Notfall ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

