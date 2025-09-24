Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Treckerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen einen Treckerfahrer, der am Dienstag (23.09.2025) gegen 08.40 Uhr auf der Wischhausstraße in Ostbevern unterwegs war.

Der Fahrer scherte mit seinem Trecker und der angehängten Maschine weit aus und beschädigte mit den Haken der Maschine einen entgegenkommenden weißen Cupra Formentor. Der Fahrer hielt danach zunächst am Fahrbahnrand an. Als die Fahrerin des Pkw ausstieg und auf ihn zulief, flüchtete der Mann mit seinem Trecker.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

